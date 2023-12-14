Для генерации энергии европейско-японская 370-тонная установка нагревает плазму до 200 миллионов градусов по Цельсию

В провинции Ибараки прошла торжественная церемония запуска самого масштабного и передового в мире термоядерного реактора JT-60SA типа токамак. Этот инновационный реактор, разработанный совместно Европой и Японией и весом в 370 тонн, достиг выдающегося уровня, разогревая плазму до 200 миллионов градусов по Цельсию.

реклама

Тороидальная камера с магнитными катушками, известная своей эффективностью в производстве экологически чистой энергии, успешно эксплуатируется уже несколько десятилетий. Внутрь токамака подается газообразное водородное топливо, которое, вращаясь с высокой скоростью под воздействием мощных магнитных катушек, приводит к ионизации атомов и формированию гелиевой плазмы.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Исходный реактор прошел серию модернизаций, включая полную разборку и сборку в 2013 году, завершившуюся в 2020 году. После кратковременного короткого замыкания, требовавшего двухлетнего ремонта, JT-60SA был запущен 1 декабря 2023 года. Несмотря на то, что этот модернизированный реактор пока не является источником практической энергии, он будет использован для решения актуальных проблем и проведения тестирований материалов и процедур, необходимых для будущих коммерческих станций.