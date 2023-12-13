Nothing выпустила видео, в котором команда дизайнеров оценивает концепты разных потенциальных устройств компании, придуманных сообществом пользователей

Nothing выпустила видео, в котором её дизайнерская команда оценивает концепты различных устройств, предложенных пользовательским сообществом. Возможно, какая-то из этих идей послужит прототипом для будущих реальных гаджетов.

реклама

Чтобы выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание, компания вынуждена была разработать свой уникальный стиль. Это отразилось на узнаваемости и неперепутаемости её смартфонов и наушников с продукцией других производителей. Более того, стиль Nothing завоевал множество фанатов, которые фантазируют на тему потенциальных новых устройств от этой марки.

В видео представлен фанатский концепт полноразмерных наушников Head.Phone (1) с использованием прозрачных крышек и светодиодной подсветки, характерных для Nothing. Интересной особенностью стала идея подвижных элементов внутри корпуса. Также продемонстрирована портативная колонка Sound (1), стилизованная под книгу. В ролике также показаны виниловый проигрыватель, плеер в стиле Apple iPod nano и гарнитура виртуальной реальности, напоминающая Apple Vision Pro.

Особый интерес вызывают концепты зажигалки в стиле Nothing, которые, на первый взгляд, можно спутать с гаджетами. В заключение видео автор игриво представляет «ничегобургер», явно перегибая палку с минимализмом.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Компания Nothing заявила, что не всегда удаётся превратить задуманное в конечный продукт. Например, команда долго трудилась над пауэрбанком, но в итоге отказалась от его выпуска из-за необходимости достичь высокого качества.