Apple поделилась результатами работы специальной функции блокировки iPhone, защищающей устройства от кибератак

Apple представила впечатляющие результаты работы новой функции "Lockdown Mode" для устройств iPhone, предназначенной для надежной защиты от кибератак, с акцентом на определенные группы пользователей, такие как журналисты и политики.

реклама

В эксклюзивном интервью для TechCrunch высококвалифицированный инженер компании подчеркнул, что за последний год не было ни одного успешного взлома устройства после внедрения режима блокировки. Эта инновация распространяется не только на iPhone, но также на iPad, Mac и Apple Watch.

Принцип работы "Lockdown Mode" заключается в том, что при его активации некоторые приложения и сервисы Apple на устройстве изменяют свою функциональность. Например, в iMessage ограничивается доступ к большинству вложений и предварительному просмотру, вызовы по FaceTime от неизвестных контактов фильтруются, изображения лишаются данных о местоположении, также блокируется загрузка определенных шрифтов на веб-сайтах и многое другое.

В апреле был зарегистрирован первый случай успешной блокировки атаки при использовании вредоносного ПО Pegasus. Инцидент был опубликован группой Citizen Lab, и Apple подтвердила, что именно режим блокировки помог предотвратить атаку. В сентябре он также эффективно справился с атакой через шпионское ПО Predator, созданное Cytrox.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эти инновации подчеркивают высокий уровень безопасности устройств Apple и повышают стандарты защиты для всех пользователей их продуктов.