В компании перечислили другие характеристики новинки и назвали её цену

Компания Xiaomi представила свою новую камеру для внешнего наблюдения под наименованием CW300, предлагая пользователям идеальное решение для мониторинга как внутри помещений, так и на улице. Эта инновационная камера, снабженная встроенной системой сигнализации, способна не только обеспечивать безопасность, но и отпугивать нежелательных посетителей. Xiaomi поделилась подробностями о новинке, выделив ее особенности и уточнив стоимость.

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Корпус камеры Xiaomi CW300 имеет соответствие стандарту IP66, что гарантирует ее устойчивость к воздействию пыли и воды. Камера обеспечивает 360-градусный обзор по горизонтальной оси и способна поворачиваться на 160° вверх и вниз. Пользователь может подключиться к устройству как посредством Wi-Fi, так и с использованием кабеля. Дополнительно предусмотрена функция локального видеорегистратора с возможностью записи видео на карту microSD.

Датчик новинки обладает разрешением 4 Мп, а диафрагма имеет размер f/1.6. В условиях низкой освещенности камера оснащена светодиодной подсветкой и встроенным ИК-прожектором. На борту имеется динамик, который не только выполняет функцию сигнализации, но и поддерживает распознавание лиц с использованием фирменного алгоритма искусственного интеллекта.

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Цена на камеру Xiaomi CW300 в Китае составляет $84, но на данный момент нет информации о доступности устройства в других регионах.