Компания HUAWEI раскрыла характеристики нового «домашнего» процессора под названием Kirin 9006C

HUAWEI поделилась подробностями о своем последнем достижении в области процессоров, представив Kirin 9006C, который оснащен технологией 5 нанометров. Этот восьмиядерный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A77 и четырьмя Cortex-A55 опережает своих предшественников, таких как 7-нанометровый Kirin 9000S. Основным преимуществом новинки является использование более тонкого технологического процесса, что обеспечивает более эффективную работу.

реклама

С высокой максимальной тактовой частотой в 3,13 ГГц Kirin 9006C несет в себе потенциал для выдающейся производительности. Это важное обновление в мире полупроводников, где компания HUAWEI смогла успешно реализовать передовые технологии.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По информации из источников, производство Kirin 9006C возможно будет осуществлено компанией SMIC. Новый процессор уже дебютировал в ноутбуке HUAWEI Qingyun L540, что свидетельствует о стремлении компании интегрировать его в различные продукты. Не исключено, что в ближайшем будущем этот выдающийся чип найдет свое применение в флагманском смартфоне P70, официальная премьера которого ожидается в начале следующего года.