На конференции DTC 2023 компания показала несколько оригинальных фирменных мониторов

На DTC 2023 были представлены инновационные мониторы от компании TCL, призванные стать ключевыми устройствами в будущем. Особое внимание заслуживают куполообразный дисплей и модель X-intelligence с встроенной поддержкой искусственного интеллекта.

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TCL X-intelligence, согласно заявлению производителя, обладает функционалом обработки естественного языка и способен "анализировать знания", однако конкретные возможности использования пока остаются неясными. Другие модели оборудованы различными характеристиками. Например, 27-дюймовая 8K-модель получила интегрированную камеру, отслеживающую направление взгляда пользователя, делая изображение на экране трехмерным.

Еще одной инновацией является 31-дюймовый монитор с 4K-матрицей в форме купола и частотой обновления 120 Гц. Замечателен также 57-дюймовый монитор с матрицей mini-LED, обеспечивающий частоту обновления 240 Гц, разрешение 8K, индекс кривизны 1000R, время отклика 1 мс и 11 000 зон затемнения.

В дополнение к этому компания представила изогнутый OLED-монитор размером 65 дюймов с разрешением 8K, частотой обновления 120 Гц и значением кривизны 1800R. TCL утверждает, что этот монитор обладает низким уровнем синего спектра подсветки и охватывает 99% гаммы DCI-P3. Была также продемонстрирована OLED-матрица для ноутбуков, поддерживающая частоту обновления от 30 до 120 Гц и разрешение 2,8K.

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Более подробная информация о новинках компании станет доступной в 2024 году.