реклама
Недавно компания xAI представила нового чат-бота под названием Grok, позиционируя его как "бунтарскую" альтернативу ChatGPT. Первые пользователи этого искусственного интеллекта уже поделились своим опытом его использования и обнаружили занимательный факт: на один из запросов чат-бот ответил, заявив, что не может выполнить его из-за противоречия политике использования OpenAI. Суть в том, что Grok в данном случае полностью скопировал ответ от ChatGPT, который был создан другой компанией.
реклама
Разработчик xAI, Игорь Бабушкин, уже высказался по этому поводу. Он объяснил, что в процессе обучения Grok случайно попали в данные результаты ChatGPT, которые уже широко представлены в сети. Компания обещает устранить этот недочет в будущих версиях Grok и заверяет пользователей, что при создании их чат-бота код OpenAI не использовался.
Журналисты подчеркивают, что оценить корректность объяснений разработчиков в настоящее время сложно. Однако, учитывая активное развитие нейросетей, возможность, что один искусственный интеллект "учится" у другого, становится все более реальной.