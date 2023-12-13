Йорк говорит прямо, что желающим поскорее сыграть в GTA VI на своих геймерских ПК стоит затянуть пояса — игра не выйдет на этой платформе достаточно быстро

Трейлер к предстоящей игре Grand Theft Auto VI вызвал живой отклик в сети, собирая мнения от различных знаменитостей до малоизвестных инфлюенсеров, стремящихся заявить о себе на фоне этого события. Даже те, кто ранее работал над предыдущими проектами, включая аниматора Майка Йорка, причастного к созданию GTA V и Red Dead Redemption 2, поделились своими впечатлениями.

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Майк Йорк выразил мнение, что поклонникам, надеющимся на скорый выпуск GTA VI на их персональных компьютерах, стоит быть готовыми к длительному ожиданию. Игра не появится на этой платформе так скоро, возможно, говорится о годах ожидания. Это объясняется тем, что Rockstar решительно сосредотачивает все усилия на двух основных игровых системах, пренебрегая при этом тысячами вариантов ПК-конфигураций.

"Обратите внимание, насколько реалистичными стали персонажи NPC. Ранее они, блуждая по улицам, выглядели менее впечатляюще. Это происходит благодаря использованию оборудования PlayStation 5, что позволяет расширить границы возможного. Возможно, игра появится на ПК, но это займет много времени", - подчеркивает Йорк.

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Следовательно, по словам Йорка, Rockstar выбирает стратегию упрощения задачи, чтобы обеспечить выход передовой игры в идеальном техническом состоянии. Что касается временных рамок, интервал между релизами GTA V и Red Dead Redemption 2 на консолях и ПК составил 18 и 12 месяцев соответственно. Таким образом, по всей видимости, игра появится на персональных компьютерах не ранее 2026 года, а возможно, и позже.