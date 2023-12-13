Китайская компания HKC выпустила фирменный монитор, особенностью которого стало сочетание высокого разрешения дисплея и доступной цены

Компания HKC из Китая радует своих потребителей инновационным продуктом – монитором HKC S2716U, который привлекает внимание своим отличным сочетанием высокого разрешения и доступности. Данный монитор оборудован 27-дюймовой IPS-матрицей, предоставляющей разрешение 3840x2160 пикселей, частоту обновления 60 Гц и максимальную яркость на уровне 300 нит. При этом заявлен охват цветовых стандартов впечатляющие 95% для DCI-P3 и 100% для sRGB, а поддерживаемая глубина цвета равна 10 битам (8 бит + FRC).

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Одним из примечательных аспектов новинки является режим чтения, имитирующий цвет бумаги при помощи фильтрации синего спектра подсветки. Производитель заверяет, что такая функция существенно снижает нагрузку на глаза при продолжительном чтении с экрана. Монитор обладает также разнообразным набором интерфейсов, включая два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездо для наушников.

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Начальная стоимость HKC S2716U на китайском рынке составляет $140, но может подняться до $168. Этот продукт предоставляет потребителям превосходную возможность наслаждаться высоким качеством изображения и инновационными функциями по доступной цене.