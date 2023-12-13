Компания vivo выпустила официальный тизер, посвящённый выходу смартфонов X100 и X100 Pro на международный рынок

Компания vivo поднимает завесу тайны с новых смартфонов X100 и X100 Pro, готовясь представить их мировой аудитории и уже выпустила тизер. Официальное событие запланировано на 14 декабря 2023 года в 19:00 (по неуказанному часовому поясу). Судя по всему, компания решительно идет на мировой рынок, не затягивая с моментом премьеры флагманских камерофонов.

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Хотя тизер не предоставляет подробностей об отличиях между китайскими и мировыми версиями, остается ощущение, что нас ждут неожиданные сюрпризы. При условии сохранения основных характеристик, новые модели будут впечатлять процессором Dimensity 9300, повторяя успехи своих китайских аналогов.

Основные особенности X100 и X100 Pro касаются камер и аккумуляторов. Vivo X100 оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой 120-ваттной быстрой зарядки. В то время как X100 Pro оснащен 5400 мАч батареей, поддерживаемой 100-ваттным блоком питания и возможностью беспроводной зарядки на 50 Вт.

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Тыльная камера vivo X100 представлена главным сенсором на 50 Мп, 64-мегапиксельным "перископом" с трехкратным оптическим увеличением и сверхширокоугольным модулем на 50 Мп. Pro-версия получит улучшенный основной датчик на 50 Мп, телеобъектив с 4,3-кратным зумом (50 Мп) и аналогичный сверхширокоугольный модуль базовой модели. Важно отметить, что цены на эти новинки в мировом выпуске пока остаются загадкой, ожидающей официального объявления производителя.