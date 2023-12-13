По расчётам создателя, устройство поможет снизить расходы на электроэнергию в доме до 50%

Инженер с Университета Альберты представил новаторский беспроводной выключатель для освещения, который работает без использования батарей, заряжаясь от радиочастотных сигналов. Согласно расчетам изобретателя, это устройство способно уменьшить потребление электроэнергии в доме на 50%.

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Камбиз Моез разработал бюджетный прототип выключателя стоимостью менее одного доллара, который можно установить в любом месте на стене. Это исключает необходимость проведения проводки от люстры к выключателю. Система поддается масштабированию, легко реплицируется и поддаётся настройке в соответствии с конкретными требованиями владельцев домов и регулирующих органов. Устройству не требуется ручная подзарядка, так как оно извлекает энергию из окружающих источников радиочастотных сигналов. Кроме того, устройство может быть дополнено датчиками температуры, влажности и обнаружения присутствия людей.

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Помимо этого, система автоматически управляет включением и выключением света при перемещении жильцов из одной комнаты в другую, что предотвращает избыточное потребление энергии, снижает расходы на электроэнергию и сокращает выбросы углекислого газа.