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Swiss-Mile, ведущая швейцарская компания, продемонстрировала значительные успехи в разработке гибридного робота ANYmal. Этот передовой робот обладает уникальными функциональными возможностями, включая способность ходить, плавать, перемещаться на колесах и даже подниматься на задние лапы, что расширяет его потенциал применения.
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Система ANYmal, снабженная 12 электромоторами, обеспечивает уникальную маневренность в движении. Например, одна из вариаций этого робота оснащена колесами с электромоторами, что позволяет ему передвигаться вперед, поворачиваться и успешно преодолевать препятствия. Недавно была представлена еще одна модификация, способная стоять на задних колесах и перемещаться в этом положении.
Специалисты утверждают, что ANYmal может быть полезен в сфере доставки. Робот способен эффективно обрабатывать посылки, вставая в вертикальное положение для загрузки в грузовой отсек и затем возвращаясь на четыре колеса для быстрой доставки со скоростью до 22,32 км/ч. Максимальная полезная нагрузка составляет до 50 кг.
Ожидается, что новая модификация ANYmal поступит в продажу уже в следующем году, однако пока нет информации о конкретной цене. Эти инновационные разработки открывают новые горизонты в области автоматизированных систем и робототехники, призванных оптимизировать и улучшать процессы доставки и логистики.