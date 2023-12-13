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Международный коллектив ученых выявил, что интеграция оксида графена в состав бетона для 3D-печати придает ему электропроводность и увеличивает прочность на 10%. Это открытие предоставляет новые возможности для разработки интеллектуальных домов, способных обнаруживать мельчайшие трещины в своей структуре.
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Электропроводящий бетон получается путем смешивания оксида графена с цементом, применяемым при 3D-печати. Результаты экспериментов с различными пропорциями указывают на оптимальное добавление вещества в количестве 0,015% от массы цемента, что повышает межслоевое сцепление и общую прочность материала на 10%. Более того, за счет свойств графена, бетон обретает электропроводность, открывая перспективы для новых строительных материалов.
Однако стоит избегать избыточного использования оксида графена, так как его чрезмерное содержание может отрицательно сказаться на прочности и удобстве формовки бетонной смеси, влияя на ее пригодность для печати, прочность и долговечность. Подробные результаты исследования доступны в публикации журнала "Additive Manufacturing Letters".