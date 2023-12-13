Это открывает путь к созданию действительно умных домов, которые смогут обнаруживать внутри себя трещины

Международный коллектив ученых выявил, что интеграция оксида графена в состав бетона для 3D-печати придает ему электропроводность и увеличивает прочность на 10%. Это открытие предоставляет новые возможности для разработки интеллектуальных домов, способных обнаруживать мельчайшие трещины в своей структуре.

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Электропроводящий бетон получается путем смешивания оксида графена с цементом, применяемым при 3D-печати. Результаты экспериментов с различными пропорциями указывают на оптимальное добавление вещества в количестве 0,015% от массы цемента, что повышает межслоевое сцепление и общую прочность материала на 10%. Более того, за счет свойств графена, бетон обретает электропроводность, открывая перспективы для новых строительных материалов.

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Однако стоит избегать избыточного использования оксида графена, так как его чрезмерное содержание может отрицательно сказаться на прочности и удобстве формовки бетонной смеси, влияя на ее пригодность для печати, прочность и долговечность. Подробные результаты исследования доступны в публикации журнала "Additive Manufacturing Letters".