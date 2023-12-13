Вместо «миллиардов терабайт» данных, как обещали многие эксперты, такая флешка вмещает лишь один килобайт

Французская компания Biomemory представила инновационное хранилище данных, основанное на использовании ДНК. Однако, в отличие от обещанных "миллиардов терабайт", этот устройство способно вмещать всего один килобайт информации.

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Принцип работы этой системы заключается в преобразовании цифровой информации в компоненты ДНК: аденин (А), цитозин (С), гуанин (G) и тимин (Т). После этого Biomemory создает уникальную ДНК-цепочку с использованием химического синтеза, на весь процесс уходит около восьми часов для получения всего килобайта данных. После сотрудники компании проводят операцию сушки и запечатывают ДНК внутри плоского круглого чипа, чтобы избежать воздействия кислорода.

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Несмотря на инновационность, такая карта оказывается практически бесполезной для конечного пользователя, поскольку для ее расшифровки требуется специализированный ДНК-секвенатор, а срок ее службы составляет не более 150 лет. Тем не менее, это лишь первый шаг в данном направлении. В перспективе один грамм ДНК сможет вмещать невообразимые 215 петабайт информации, хотя на текущий момент приходится довольствоваться всего килобайтом.