Чтобы сделать голосовое сообщение «одноразовым», достаточно выделить соответствующий значок перед его отправкой

Разработчики WhatsApp представили инновацию, направленную на повышение уровня конфиденциальности при использовании голосовых сообщений. Теперь пользователи имеют возможность отправлять сообщения, которые автоматически удалятся из истории чата после прослушивания, что снижает вероятность утечки личной переписки.

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Для того чтобы сделать голосовое сообщение временным, достаточно активировать соответствующую опцию перед отправкой. После прослушивания, сообщение автоматически исчезнет из истории чата. Разработчики подчеркивают, что данная функция может быть полезна, например, при передаче конфиденциальной информации или обсуждении сюрприза к дню рождения.

Важно отметить, что получатель не может переслать сообщение, предназначенное для самоуничтожения. Также есть ограничение по времени – сообщение должно быть прослушано в течение 14 дней после получения, иначе оно исчезнет. Несмотря на это, компания предупреждает, что на устройствах с операционной системой Android содержимое таких сообщений может быть записано с использованием стандартного рекордера экрана.

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Новая функция будет доступна пользователям на всех поддерживаемых платформах в ближайшие несколько дней.