Инструмент оценивает произношение человека, указывает на артикуляционные ошибки и индивидуально предлагает упражнения для коррекции речи

В лабораториях Московского физико-технического института был создан уникальный виртуальный логопед. Этот инновационный инструмент способен не только оценивать произношение человека, но и выявлять артикуляционные ошибки, предоставляя персонализированные упражнения для коррекции речи.

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Голосовые записи пользователей подвергаются трансформации в спектрограммы, которые затем анализируются по фреймам для выявления возможных дефектов в произношении. На основе этих данных приложение генерирует подробные рекомендации по улучшению звукоизвлечения и предлагает специализированные тренировки. Кроме того, встроена функция отслеживания прогресса, что делает процесс обучения более эффективным.

Этот инновационный продукт найдет применение не только среди взрослых, стремящихся усовершенствовать свои навыки публичных выступлений, но и среди подростков, сталкивающихся с комплексами из-за дефектов речевого аппарата. Даже дети в возрасте 5–6 лет, обладающие базовыми навыками произношения, могут воспользоваться этим приложением.

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Важно отметить, что при разработке этого программного продукта создатели активно консультировались со специалистами в области логопедии. На данный момент информации о доступности и распространении приложения пока нет, но оно обещает стать значимым шагом в области коррекции и совершенствования речи.