Команда исследователей из стартапа Hugging Face и Университета Карнеги — Меллона обнаружила, что генерация изображений с помощью нейросетей создаёт заметный углеродный след, эквивалентный полной зарядке среднестатистического смартфона

Исследователи из стартапа Hugging Face и Университета Карнеги — Меллона выявили, что использование нейронных сетей для формирования изображений сопровождается заметными выбросами углекислого газа, сравнимыми с эффектом полной зарядки среднестатистического смартфона.

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В ходе проведенного исследования были рассмотрены 13 задач искусственного интеллекта, включая создание текста и изображений. Для 88 различных моделей и 30 наборов данных измерялись выбросы углекислого газа на каждые 1000 граммов энергии. Выводы подтвердили, что процесс генерации искусственных изображений с использованием искусственного интеллекта вреден для окружающей среды не меньше, чем зарядка обычного мобильного телефона. В то же время альтернативный подход генеративного искусственного интеллекта, такой как синтез или переформулировка текста, оказался более экологически устойчивым. Согласно относительным расчетам, энергопотребление при этом составило всего около 16% от необходимой энергии для полной зарядки смартфона.

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Наивысшей по энергозатратам задачей для искусственного интеллекта стала классификация текста. Несмотря на первоначальные сомнения относительно серьезности исследования, особенно учитывая, что в период пиковой активности ChatGPT ежедневно регистрировал более 10 миллионов пользователей и 100 миллионов активных пользователей в месяц, полученные цифры по углеродному следу приводят к размышлениям.