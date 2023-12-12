Созданная система автоматической трансмиссии позволяет двухколёсному транспорту самостоятельно менять скорости без каких-либо действий со стороны человека

Хейвен Мерсер представил инновационную систему автоматической трансмиссии для велосипедов. В этой новаторской разработке передняя и задняя шестерни не просто существуют, а могут динамически изменять свои характеристики в ответ на крутящий момент, предоставляя таким образом более эффективное управление.

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На демонстрационном видео показан уникальный механизм, состоящий из передней шестерни с восемью раздвижными шкивами, которые интеллектуально реагируют на воздействие крутящего момента. Этот процесс обеспечивается пружинами, которые сжимаются при приложении крутящего момента, что приводит к уменьшению размеров передней части велосипеда. В свою очередь, задняя ступица оборудована шестью выдвигающимися шкивами, настраиваемыми под воздействием приложенных сил.

Не смотря на то, что идея автоматической трансмиссии для велосипедов может вызвать улыбку, Хейвен Мерсер видит в этом нечто большее - будущее, в котором катание на велосипеде станет более легким и комфортным для каждого. Неважно, поднимаетесь ли вы в гору, разгоняетесь по шоссе или наслаждаетесь природой в парке — это изобретение обещает настоящую революцию в мире велосипедного спорта.

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Также стоит отметить, что разработанная система подходит для любого типа велосипеда, подчеркивая свою универсальность и применимость в различных сценариях использования.