Миллиардер объявил, что долгожданный электрокар Tesla по демократичной цене всё ближе к релизу

Илон Маск поделился подробностями о предстоящем электрокаре от Tesla в ходе интервью, состоявшегося 9 декабря 2023 года. Миллиардер объявил, что ожидаемый электромобиль находится на завершающем этапе разработки, приближаясь к моменту релиза. В своем заявлении он подчеркнул, что компания добилась значительного прогресса в разработке этой модели и при этом использовала инновационные подходы к производству, чтобы обеспечить более доступную цену.

реклама

"Людей поразит революционное изменение в производственных процессах, полученное этим автомобилем. Это абсолютно уникальный подход к созданию автомобилей, несравненный с чем-либо из предыдущих производственных линий", - отметил Маск в беседе с опытным автомобильным экспертом Сэнди Манросом.

Tesla планирует первоначально запустить производство доступных по цене автомобилей на своем заводе в Техасе, а затем расширить производство на новой фабрике Gigafactory в Мексике. Несмотря на недавний тренд снижения цен на электромобили, они все еще остаются недоступными для многих из-за финансовых ограничений. Однако цена предстоящей модели Tesla ожидается в районе $25 тысяч, что является менее чем половиной средней стоимости новых электромобилей в США.

Главная идея снижения стоимости заключается в том, что Tesla будет работать над каждой деталью автомобиля индивидуально, а затем объединять их только на заключительном этапе сборки. При этом значительная часть процессов, связанных с кузовными деталями, будет пересмотрена с использованием крупногабаритных штампов. Этот метод отличается от традиционной модели производства автомобилей, где транспортное средство проходит через все этапы сборки на линии.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На данный момент нет точной информации о том, когда можно ожидать выпуска нового электрокара.