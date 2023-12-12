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Илон Маск поделился подробностями о предстоящем электрокаре от Tesla в ходе интервью, состоявшегося 9 декабря 2023 года. Миллиардер объявил, что ожидаемый электромобиль находится на завершающем этапе разработки, приближаясь к моменту релиза. В своем заявлении он подчеркнул, что компания добилась значительного прогресса в разработке этой модели и при этом использовала инновационные подходы к производству, чтобы обеспечить более доступную цену.
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"Людей поразит революционное изменение в производственных процессах, полученное этим автомобилем. Это абсолютно уникальный подход к созданию автомобилей, несравненный с чем-либо из предыдущих производственных линий", - отметил Маск в беседе с опытным автомобильным экспертом Сэнди Манросом.
Tesla планирует первоначально запустить производство доступных по цене автомобилей на своем заводе в Техасе, а затем расширить производство на новой фабрике Gigafactory в Мексике. Несмотря на недавний тренд снижения цен на электромобили, они все еще остаются недоступными для многих из-за финансовых ограничений. Однако цена предстоящей модели Tesla ожидается в районе $25 тысяч, что является менее чем половиной средней стоимости новых электромобилей в США.
Главная идея снижения стоимости заключается в том, что Tesla будет работать над каждой деталью автомобиля индивидуально, а затем объединять их только на заключительном этапе сборки. При этом значительная часть процессов, связанных с кузовными деталями, будет пересмотрена с использованием крупногабаритных штампов. Этот метод отличается от традиционной модели производства автомобилей, где транспортное средство проходит через все этапы сборки на линии.
На данный момент нет точной информации о том, когда можно ожидать выпуска нового электрокара.