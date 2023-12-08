Главное нововведение — возможность создания продолжительных timelapse-роликов в ночном режиме (Night Sight)

Компания Google анонсировала значительное обновление приложения Pixel Camera, призванное улучшить опыт пользователей смартфонов серии Pixel 8. Среди главных нововведений стоит выделить возможность создания захватывающих timelapse-роликов в ночном режиме (Night Sight). Теперь пользователи могут записывать видео в разрешении Full HD в течение пяти минут или в 4K в течение 20 минут, получая в результате 10-секундные шедевры.

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Не менее важным обновлением стал измененный алгоритм съемки селфи с использованием распознавания жеста ладонью. Теперь опция "Всегда включено" позволяет более удобно использовать этот функционал, без ограничений по таймеру.

Однако на этом изменения не заканчиваются. В настройках приложения появилась функция принудительной активации режима Ultra HDR, что дает пользователям еще больше возможностей для творчества и создания уникальных снимков.

Интерфейс также претерпел изменения. Настройки яркости и баланса белого стали более удобными благодаря компактной карусели, доступ к которой осуществляется из правого нижнего угла экрана. Панель настроек переместилась в нижнюю часть интерфейса, обеспечивая удобный доступ с помощью свайпа вверх по видоискателю.

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Новое обновление Pixel Camera уже доступно для загрузки в Google Play под версией 9.2. Улучшенные функции и удобный интерфейс обещают сделать процесс фотосъемки еще более увлекательным и легким для пользователей смартфонов Pixel 8.