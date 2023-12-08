Инсайдеры опубликовали предполагаемые характеристики устройства, а также назвали ориентировочную дату его премьеры

Новый флагман Redmi K70 Ultra уже обсуждается в онлайн-сообществе после раскрытия некоторых деталей ожидаемой модели. Инсайдеры, в том числе техноблогер Digital Chat Station, делают предположения о технических характеристиках устройства и предполагаемой дате его выхода.

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По сообщениям Digital Chat Station, устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 9300, и, скорее всего, получит название Redmi K70 Ultra. Похоже, что его характеристики будут аналогичны Pro-версии, однако с улучшениями в области камеры и автономии.

Ожидается, что Redmi K70 Ultra представит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Возможные конфигурации включают до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Камерная система обещает быть внушительной: основной датчик на 50 Мп, ультраширокий объектив на 108 Мп, сенсор на 12 Мп с телеобъективом. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, а зарядка будет поддерживать 150-ватт.

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По слухам, премьера ожидается в первом квартале 2024 года, что добавляет интриги в ожидание нового представителя серии смартфонов Redmi.