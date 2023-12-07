Гаджет может похвастать сбалансированной аппаратной платформой, 108-мегапиксельной тыльной камерой и продвинутыми характеристиками дисплейного модуля

Не дожидаясь выхода флагманского смартфона Magic6, Honor удивляет своих поклонников новым продуктом - Magic6 Lite, который обещает стать настоящим открытием в мире высокотехнологичных гаджетов.

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Смартфон, оснащенный экраном формата AMOLED, у которого боковые края изогнуты, предлагает потрясающие характеристики. Диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1200x2652 пикселей, этот дисплей поражает своей яркостью, достигающей 1200 кд/м², и частотой обновления впечатляющих 120 Гц. Поклонники изысканных технологий также оценят охват 100% цветового пространства DCI-P3 и удивительную частоту ШИМ подсветки в 1920 Гц.

Мощность смартфона обеспечивается процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, работающим в симбиозе с 8 ГБ оперативной памяти. А вот встроенного накопителя великодушно предостаточно – целых 256 ГБ. Аппарат также поражает своими фото-возможностями: 108-мегапиксельный основной сенсор, 5-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макромодуль составляют мощный коктейль для создания великолепных снимков. А передняя камера на 16 Мп дарит возможность создавать идеальные селфи.

Батарея смартфона впечатляет своей емкостью – 5300 мАч, поддерживая при этом 35-ваттную технологию быстрой зарядки. Производитель заверяет, что Honor Magic6 Lite способен проработать до 17 часов при просмотре онлайн-видео или до 11 часов в режиме онлайн-гейминга. Не обошли вниманием разработчики и встроенный чип NFC, придающий дополнительные функциональные возможности.

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И вот приятная новость для жителей Китая – Honor Magic6 Lite поступит в продажу уже 27 декабря, хотя стоимость новинки будет объявлена немного позднее. Этот шаг Honor снова демонстрирует стремление к инновациям и предоставлению потребителям передовых технологий в наиболее доступной форме.