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Стартап Jollylook представил инновационный механический принтер под названием Jollylook Eye, способный создавать отпечатки фотографий непосредственно с экрана смартфона. Уникальность устройства заключается в его полной автономности, так как для работы не требуется электропитание. Принтер использует картриджи Fujifilm Instax Mini Film для качественной печати.
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Корпус принтера изготовлен из экологически чистого дерева, а его функциональность основана на инновационном механизме, аналогичном работе фотоаппарата быстрой печати. Процесс печати осуществляется путем размещения смартфона с выбранной фотографией внутри устройства, нажатия кнопки, и последующего поворота рычага для вывода отпечатка. Размер получаемой фотографии составляет 62x46 мм.
Проект Jollylook Eye уже успешно привлек необходимое финансирование на платформе Kickstarter. Стоимость устройства составляет $54, и первые заказчики смогут получить принтер в конце первого квартала 2024 года. Это инновационное устройство предлагает уникальную возможность создавать фотоотпечатки без необходимости подключения к электросети, делая его весьма привлекательным для ценителей фотографии и стартап-энтузиастов.