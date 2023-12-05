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Nata15
На Kickstarter появился Jollylook Eye - механический принтер для быстрой печати фото со смартфона
Он работает без электричества и печатает фото с помощью картриджей Fujifilm Instax Mini Film

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Стартап Jollylook представил инновационный механический принтер под названием Jollylook Eye, способный создавать отпечатки фотографий непосредственно с экрана смартфона. Уникальность устройства заключается в его полной автономности, так как для работы не требуется электропитание. Принтер использует картриджи Fujifilm Instax Mini Film для качественной печати.

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Корпус принтера изготовлен из экологически чистого дерева, а его функциональность основана на инновационном механизме, аналогичном работе фотоаппарата быстрой печати. Процесс печати осуществляется путем размещения смартфона с выбранной фотографией внутри устройства, нажатия кнопки, и последующего поворота рычага для вывода отпечатка. Размер получаемой фотографии составляет 62x46 мм.

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Проект Jollylook Eye уже успешно привлек необходимое финансирование на платформе Kickstarter. Стоимость устройства составляет $54, и первые заказчики смогут получить принтер в конце первого квартала 2024 года. Это инновационное устройство предлагает уникальную возможность создавать фотоотпечатки без необходимости подключения к электросети, делая его весьма привлекательным для ценителей фотографии и стартап-энтузиастов.

#новости #техника
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