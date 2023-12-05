В сети появилось видео, демонстрирующее работу самого первого смартфона Xiaomi

В сети появилось видео, представляющее работу оригинального смартфона Xiaomi - Xiaomi Mi1, выпущенного в августе 2011 года. Этот аппарат был представлен в период, когда ключевым направлением компании было развитие собственной прошивки MIUI для различных устройств. Несмотря на прошедшие 12 лет, Xiaomi Mi1 продолжает оставаться функциональным и актуальным.

реклама





На представленном видео можно увидеть, как смартфон работает под управлением древней операционной системы Android 2.3.5 Gingerbread. Отмечается, что даже с использованием устаревшей версии Android, устройство выполняет все задачи плавно и без задержек. Интересно отметить, что на экране присутствуют фирменные «живые» обои с летающими пикселями, что подчеркивает уникальность того времени.

Xiaomi Mi1 оснащен 4-дюймовым LCD-экраном производства Sharp с разрешением 854х480 пикселей. Внутри устройства работает двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon S3 с тактовой частотой 1,5 ГГц, сопровождаемый 1 ГБ оперативной памяти. Хотя камера может запускаться несколько медленно, обычные снимки делаются за примерно 3 секунды. Тем не менее, приложения сворачиваются достаточно плавно, что придает устройству стойкость к времени.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Этот аппарат также оборудован накопителем на 4 ГБ с возможностью расширения картами памяти до 32 ГБ и аккумулятором емкостью 1930 мАч. Таким образом, Xiaomi Mi1 остается ярким представителем своей эпохи, демонстрируя прочность и функциональность даже спустя многие годы после своего выпуска.