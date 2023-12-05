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Три года народ критиковал CD Projekt RED за обещания по Cyberpunk 2077. Их обвиняли в использовании метро в трейлерах и артах, которое так и не появилось в игре. В завершение работ по улучшению проекта, компания решила исправить этот промах.
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В выходные польская студия объявила о скором выпуске "Обновления 2.1". Среди нововведений и коррекций, представленных на стриме:
- Полностью функциональное метро с уникальными событиями и сценами.
- Возможность слушать музыку и радио на улицах.
- Переработанная физика мотоциклов.
- Улучшенные бои с боссами, включая Адама Смэшера.
- Многочисленные уникальные настройки, такие как изменение размера субтитров, регулировка дрожания камеры, добавление имплантов в колесо выбора оружия и многое другое.
- Возможность проводить время с партнером в квартире главного персонажа.
Патч 2.1 увидит свет 5 декабря вместе с выпуском Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. В этом издании, помимо основной игры, будет включено сюжетное дополнение Phantom Liberty.