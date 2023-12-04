реклама
Tesla представила инновационное дополнение к своему электрокару Cybertruck – встроенный внешний аккумулятор, занимающий треть кузова пикапа. Компания представила изображение нововведения и раскрыла информацию о том, как увеличится запас хода благодаря этой технологии.
реклама
Новый аккумулятор получил название Range Extender и предлагается как дополнительная опция для полноприводного пикапа или в составе максимальной комплектации Cyberbeast. Последний вариант позволяет увеличить запас хода с 547 до 755 км, а в случае выбора опции – с 515 до 710 км.
Отвечая на вопрос одного из подписчиков, Илон Маск пояснил, что Range Extender предназначен для длительных поездок и перевозки тяжелых прицепов в условиях сложного рельефа. На текущий момент цена аккумулятора не раскрывается, также остается неясным, поддерживает ли он горячую замену.
Эти инновации позволяют владельцам Cybertruck наслаждаться не только стильным дизайном, но и улучшенной мобильностью, делая электромобиль еще более привлекательным для долгих поездок и разнообразных условий использования.