Компания показала его фотографию и сообщила, на сколько километров дополнительная АКБ увеличит запас хода

Tesla представила инновационное дополнение к своему электрокару Cybertruck – встроенный внешний аккумулятор, занимающий треть кузова пикапа. Компания представила изображение нововведения и раскрыла информацию о том, как увеличится запас хода благодаря этой технологии.

реклама

Новый аккумулятор получил название Range Extender и предлагается как дополнительная опция для полноприводного пикапа или в составе максимальной комплектации Cyberbeast. Последний вариант позволяет увеличить запас хода с 547 до 755 км, а в случае выбора опции – с 515 до 710 км.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, Илон Маск пояснил, что Range Extender предназначен для длительных поездок и перевозки тяжелых прицепов в условиях сложного рельефа. На текущий момент цена аккумулятора не раскрывается, также остается неясным, поддерживает ли он горячую замену.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Эти инновации позволяют владельцам Cybertruck наслаждаться не только стильным дизайном, но и улучшенной мобильностью, делая электромобиль еще более привлекательным для долгих поездок и разнообразных условий использования.