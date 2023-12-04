Его ключевая особенность — длительное время автономной работы, которое можно многократно продлевать даже вдали от розетки с помощью встроенной солнечной панели

Гармин представил свою новинку - GPS-навигатор под названием eTrex Solar. Основной изюминкой стало продолжительное время автономной работы, которое можно многократно продлевать даже вдали от электросети, благодаря встроенной солнечной панели.

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eTrex Solar оснащен 2,2-дюймовым монохромным экраном с интегрированным солнечным элементом питания. Автоматическая зарядка происходит при ярком дневном свете, превышающем 75 000 люкс. Базовое время работы навигатора составляет до 8 часов при быстром обновлении данных GPS и до 75 дней в экономичном режиме.

Устройство способно принимать GPS-сигналы в различных диапазонах, а цифровой компас обеспечивает удобную навигацию при использовании бумажных карт или ориентиров. Совмещение с смартфоном позволяет получать дополнительные данные о погоде, планировать поездки и находить места с помощью функции геокэшинга. Корпус навигатора обладает защитой от воды по стандарту IPX7.

eTrex Solar уже доступен для покупки в США по цене $249,99.

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Эта новинка от Гармина обеспечивает надежную навигацию, инновационные возможности и долгий срок службы, делая ее привлекательным выбором для активных путешественников и любителей природы.