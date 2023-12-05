На просторах соцсети Weibo появился неофициальный снимок с предположительным дизайном будущего флагмана HUAWEI. Опубликовавший его инсайдер также назвал ключевые характеристики готовящейся к анонсу новинки

На платформе Weibo появилась неофициальная фотография, на которой предположительно изображен будущий флагман HUAWEI. Инсайдер, опубликовавший снимок, также раскрыл основные характеристики предстоящего анонса.

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Новинка получит название Honor Magic 6 Pro. На представленном изображении демонстрируется верхняя часть экрана с овальным вырезом для фронтальной камеры и сенсора сканирования лица. По словам источника, фронтальная камера будет не только осуществлять селфи, но и распознавать жесты и направление взгляда пользователя. OLED-панель обещает разрешение 2K, а главный датчик камеры с переменным значением диафрагмы составит 50 Мп (OmniVision OV50k).

Утверждается, что смартфон будет оборудован процессором Snapdragon 8 Gen 3, выделенным чипом безопасности, функцией спутниковой связи и встроенной ИИ-моделью с 7 миллиардами параметров. Инсайдеры также сообщают, что задняя крышка Honor Magic 6 Pro будет изготовлена из гладкого "нанокерамического" стекла, а корпус устройства получит защиту по стандарту IP68.

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Дата презентации пока остается неизвестной, но по слухам, она запланирована на конец января 2024 года.