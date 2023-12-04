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Tesla расширила линейку своих электрических автомобилей, представив необычные варианты своего популярного Cybertruck. Помимо серийной модели, появились две уникальные версии, нацеленные на другие аудитории.
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Первой в списке новинок стала детская модель Cybertruck, созданная для маленьких автолюбителей в возрасте от 6 до 12 лет. Этот двухместный электрокар оборудован 500-ваттным двигателем, способным разогнать машину до 16 км/ч. Заявленный запас хода на одном заряде аккумулятора составляет 19 км. Важно отметить, что данная модель оборудована регулируемым сиденьем, электронной тормозной системой и передней/задней оптикой. Стоимость этой уникальной игрушки составляет $1500.
Второй новинкой стала реалистичная коллекционная модель Cybertruck в масштабе 1:18. Ее размеры составляют 328 х 125 х 103 мм, вес — 1519 граммов. Эта модель выполнена из металла и пластика, детали кузова повторяют оригинальные чертежи полноразмерного Cybertruck. Открываются двери и задний борт, а крыша съемная. В салоне присутствуют тканевые ремни безопасности, ковровое покрытие и даже карта города Остина, где производят оригинальные автомобили. Также модель оснащена резиновыми шинами, управляемой передней осью и панорамной стеклянной крышей. Цена этой коллекционной игрушки составляет $225.
Эти удивительные новинки подчеркивают инновационный подход Tesla к автомобильному миру, предлагая нечто уникальное как для взрослых, так и для маленьких поклонников автомобилей.