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Nata15
Легенды живы: Kiss передали эстафету своим цифровым двойникам
Легендарная группа завершила свой прощальный тур End of the Road, и на последнем концерте представила своих преемников, которые продолжат дело знаменитой четвёрки

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Легендарная рок-группа Kiss завершила свой прощальный тур "End of the Road", завершив свою великолепную гастрольную деятельность. Однако фанаты не останутся без музыки этой знаменитой четвёрки, ведь на последнем концерте музыканты представили цифровых аватаров, которые продолжат исполнять их хиты.

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Презентация виртуальных рокеров прошла на сцене "Мэдисон-сквер-гарден" после мощного исполнения финальной композиции. За сценой появились цифровые копии каждого участника группы в их узнаваемых образах. Эти потрясающие виртуальные дублеры были созданы компанией Pophouse Entertainment, известной своей работой с виртуальными двойниками музыкантов, включая группу ABBA.

Представители Pophouse обещают захватывающие концерты с использованием аватаров Kiss, созданных при участии компании Industrial Light & Magic, известной своей работой с визуальными эффектами для мировых хитов.

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Хотя точные даты "цифровых" концертов пока не объявлены, организаторы обещают предоставить информацию в ближайшее время. Касательно планов самих музыкантов после завершения гастролей, они остаются загадкой. Будем следить за развитием событий!

#новости #техника
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