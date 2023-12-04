Даже сам бренд опубликовал тизеры с дополнительной информацией о его потребительских свойствах

Предстоящий анонс OnePlus 12 обещает внушительный технологический взлет. Накануне презентации, инсайдерская фотосессия пролила свет на ключевые особенности устройства. Глава китайского подразделения компании, Ли Цзе Луи, не только представил смартфон на официальных снимках, но и дополнил картину тизерами, раскрывающими его потребительские характеристики.

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Техническая начинка OnePlus 12 обещает впечатлить: процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, максимальные 24 ГБ оперативной памяти и изогнутый по бокам 6,82-дюймовый OLED-дисплей BOE X1 с впечатляющим разрешением 1440x3168 пикселей. Динамическая частота обновления от 1 до 120 Гц, с использованием ШИМ на уровне 2160 Гц, и максимальная яркость 4500 кд/м² обещают невероятный визуальный опыт.

Основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-800, ультраширокоугольная на 48 Мп, и телеобъектив с разрешением 64 Мп и трехкратным оптическим зумом гарантируют великолепные возможности для фотографии. Аккумулятор ёмкостью 5400 мАч обеспечит длительную автономность, а корпус с защитой IP65 и USB-порт версии 3.2 Gen1 добавляют устройству дополнительную привлекательность.

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Окончательная завеса поднимется на OnePlus 12 завтра, 5 декабря. Вопрос о цене пока остаётся нераскрытым, подогревая ажиотаж вокруг этого предстоящего технологического флагмана.