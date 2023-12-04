Речь о дополнительной панели, ориентированной на продвинутых пользователей: она позволит им управлять более широким набором функций ОС по сравнению с базовым меню настроек

Microsoft представила перспективное обновление, призванное преобразить пользовательский опыт в Windows 11. В центре внимания - инновационная панель, предназначенная для искушенных пользователей, обещающая более глубокий контроль над функционалом операционной системы.

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Снимок экрана, опубликованный на GitHub, раскрывает предполагаемый дизайн интерфейса этой панели, специально ориентированной на разработчиков. Важно подчеркнуть, что это дополнение не ставит своей целью заменить текущие опции настройки в Windows, а предлагает дополнительные возможности.

Разработчики объявили о нескольких основных задачах нововведения:

1. Предоставить разработчикам более глубокий контроль над системными настройками и расширенными функциональными возможностями.

2. Улучшить повседневные рабочие процессы и повысить производительность ПК через более детальные параметры настройки.

3. Создать унифицированный интерфейс для управления и настройки новых функций разработчика в Windows, интегрируя встроенный проводник и систему контроля версий.

Компания также акцентирует внимание на взаимодействии с сообществом разработчиков, чтобы определить дополнительные параметры, которые будут включены в новую панель. Пока находящаяся в стадии разработки и тестирования, эта панель дополнительных настроек предоставит возможность создавать сценарии и применять их к устройствам, как новым, так и уже существующим.

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Точная дата появления панели в стабильных версиях Windows 11 пока не раскрывается, но она уже вызывает интерес и ожидание со стороны опытных пользователей и разработчиков.