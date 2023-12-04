Инсайдер Ice Universe в своём блоге «прошёлся» по дизайну ещё не анонсированного Samsung Galaxy S24 Ultra

В эксклюзивном материале Ice Universe, признанного эксперта в сфере мобильных технологий, раскрываются детали дизайна предстоящего флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra. Исследование выявляет, что хотя номинальная ширина рамок вокруг дисплея оценивается всего в 1,52 мм, реальная толщина увеличится до 3,37 мм, учитывая металлическую рамку корпуса.

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Эксперт подкрепляет свои утверждения не только техническими данными, но и неоспоримым авторитетом: "Я никогда не ошибался и предупреждал об этом несколько месяцев назад". Его рекомендация, избегать чёрной версии для избежания нежелательного внешнего вида, добавляет важный аспект личного опыта и экспертного мнения.

Помимо этого, Ice Universe предоставляет сравнительное изображение будущего Galaxy S24 Ultra с предыдущей моделью Galaxy S22 Ultra. Важно отметить, что сама Samsung официально ещё не раскрывала деталей внешнего вида готовящегося к выпуску флагмана.

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Экспертный взгляд Ice Universe не только разъясняет технические аспекты, но также предостерегает потенциальных пользователей от выбора определенной цветовой гаммы, уделяя внимание не только функциональности, но и эстетике будущего устройства.