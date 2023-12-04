реклама
Блогер и создатель YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон провел тщательное тестирование прочности складного смартфона OnePlus Open. Устройство было подвергнуто серии экстремальных испытаний, включая царапание, гнуще-разгибание и даже поджигание, однако оно продемонстрировало высокую степень стойкости.
реклама
В начале теста блогер оценил стойкость обоих дисплеев складного смартфона. Внешний экран прошел испытание кернером-«шестеркой», после чего появились лишь незначительные царапины. Внутренний гибкий экран также оказался устойчивым и выдержал даже ногтевые царапины. Пожарное испытание оставило свои следы на вспомогательной панели через 25 секунд, но основной дисплей остался неповрежденным после всего лишь пяти секунд.
Далее в эксперименте был использован песок, который блогер засыпал в шарнир и между половинками складного экрана. Удивительным образом это не повлияло на функциональность смартфона: внутренний экран остался целым, а шарнир продолжил свою плавную работу. Финальным тестом стал изгиб в обратную сторону. Хотя смартфон немного поддался, гибкий экран и корпус остались без повреждений. Заключение блогера заключается в том, что устройство успешно справилось с экстремальными испытаниями, учитывая свой уникальный форм-фактор.