Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон проверил на прочность складной смартфон OnePlus Open

Блогер и создатель YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон провел тщательное тестирование прочности складного смартфона OnePlus Open. Устройство было подвергнуто серии экстремальных испытаний, включая царапание, гнуще-разгибание и даже поджигание, однако оно продемонстрировало высокую степень стойкости.

реклама

В начале теста блогер оценил стойкость обоих дисплеев складного смартфона. Внешний экран прошел испытание кернером-«шестеркой», после чего появились лишь незначительные царапины. Внутренний гибкий экран также оказался устойчивым и выдержал даже ногтевые царапины. Пожарное испытание оставило свои следы на вспомогательной панели через 25 секунд, но основной дисплей остался неповрежденным после всего лишь пяти секунд.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Далее в эксперименте был использован песок, который блогер засыпал в шарнир и между половинками складного экрана. Удивительным образом это не повлияло на функциональность смартфона: внутренний экран остался целым, а шарнир продолжил свою плавную работу. Финальным тестом стал изгиб в обратную сторону. Хотя смартфон немного поддался, гибкий экран и корпус остались без повреждений. Заключение блогера заключается в том, что устройство успешно справилось с экстремальными испытаниями, учитывая свой уникальный форм-фактор.