По слухам, Samsung намерена перевести A-серию смартфонов Galaxy на новый дизайн

Из числа последних новостей в сфере мобильных технологий поступила информация о планах Samsung переосмыслить дизайн своих смартфонов Galaxy A-серии. Данное направление в разработке подтверждено отчётами от известного инсайдера OnLeaks, представившего 3D-визуализацию и серию высококачественных рендеров предстоящей модели Galaxy A55 ещё до её официального анонса.

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Согласно имеющейся информации, новинка получит корпус с эффектными плоскими гранями, металлической рамкой и дисплеем, оборудованным "флагманским" отверстием под фронтальную камеру. Большое внимание уделено также тройной тыльной камере, придавая устройству схожесть с премиальными моделями S-серии, за исключением толщины рамок.

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Относительно характеристик, инсайдер раскрывает размеры устройства, которые составят 161,1 x 77,3 x 8,2 мм. Официальные технические детали пока остаются под секретом, однако утечки подразумевают 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления, процессор Exynos 1480, 8 ГБ оперативной памяти, мощную 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией изображения, а также фронтальную камеру на 32 Мп. Важным аспектом станет емкая батарея на 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Премьера ожидается в начале 2024 года, вызывая интерес у поклонников технолоэгий.