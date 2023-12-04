реклама
Программистка Тея Фогель рассказала об интересном эксперименте с использованием ChatGPT. В ходе работы с нейросетью она обнаружила, что на качество ответов можно влиять не только корректировкой вопроса, но и предложением виртуального вознаграждения.
реклама
Исследование проводилось с моделью GPT-4 при запросах на создание кода на PyTorch. Обычно ответ нейросети составлял 3024 символа. Однако при обещании "задонатить" 20 долларов ChatGPT выдавал более развернутый ответ, длиной 3223 символа. Увеличение вознаграждения до $200 приводило к ответу в 3360 знаков, включая полезные детали, которые изначально не предполагались.
Эксперимент также показал, что отказ от чаевых снижал длину ответа на 2%, приводя к результату в 2949 символов. Важно отметить, что предложение денег после основного запроса было отвергнуто нейросетью. Автор отмечает, что на данный момент она "должна" ChatGPT примерно 3000 долларов, но реального счета за услуги искусственного интеллекта пока не поступило.