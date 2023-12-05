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Nata15
Игрок уничтожил всех в Skyrim, включая Алдуина
Суммарно Драконорождённый под его управлением убил 3310 людей, а общее число убитых существ превысило пять тысяч

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В необычном эксперименте в TES V: Skyrim игрок с никнеймом amelix34 решил "очистить" виртуальный мир от различных существ, вступив в жестокие схватки с дружелюбными NPC, нежитью, зверями и даже даэдра. Результирующая картина впечатляет: за его голову была выставлена награда в удивительные 267 тысяч септимов.

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Под управлением Драконорожденного amelix34 было уничтожено более 5 тысяч существ, включая 3310 человек. Этот особенный подход не первый для игрока, который ранее совершил необычное приключение, скупив всю еду и ингредиенты в городах Skyrim, чтобы потом поглотить все припасы, приведя к фатальным последствиям. В данном случае причиной смерти стало не переедание, а употребление ядовитого растения из ингредиентов.

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Эти события добавляют новые яркие страницы в игровую историю amelix34, который продолжает удивлять своими уникальными подходами и приключениями в виртуальном мире Skyrim.

#новости #техника
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