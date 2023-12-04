Новинку назвали Utility Personal Transporter (UPT), и её можно реконфигурировать во что угодно: от газонокосилки до гольфкара или спасательной машины

Канадская компания Envo Drive Systems представила инновационный электромобиль-трансформер, получивший название Utility Personal Transporter (UPT). Этот автомобиль не просто передвигается по дорогам, он представляет собой уникальный подход к мобильности, спроектированный для адаптации к различным сценариям использования.

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Основное отличие UPT заключается в его способности изменять свое функциональное предназначение без особых трудностей. От газонокосилки до гольфкара, от снегоочистителя до спасательной машины — все это доступно благодаря интегрированным модулям, которые легко добавляются к базовой конструкции.

Система привода включает четыре электродвигателя мощностью 3 кВт и восемь литиевых аккумуляторных батарей. Это обеспечивает внушительный крутящий момент 640 Нм, максимальную скорость 50 км/ч и запас хода от 100 до 200 км на одной зарядке. Но инновации не ограничиваются лишь мобильностью — аккумуляторы UPT можно использовать для питания различных инструментов и устройств в полевых условиях.

Отказ от трансмиссии не только увеличивает полезное пространство внутри электромобиля, но и снижает затраты на техническое обслуживание. Управление тягой на каждом колесе происходит индивидуально, обеспечивая оптимальную проходимость.

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Приятным бонусом является возможность вертикального хранения UPT у стены, достигаемая прижатием руля к основному корпусу. Стоимость этого универсального электрокара оценивается примерно в $14 000 США, с ожидаемым началом поставок через год. Envo Drive Systems представляет не просто автомобиль, а уникальное транспортное средство, спроектированное с учетом разнообразных потребностей пользователей.