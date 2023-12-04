Состаренная графика Minecraft скорее напоминает первые версии игры без HD-текстур, чем какой-либо демейк

В мире гейминга наступила эпоха демейков, и этот тренд не миновал даже легендарную Minecraft — игру, завоевавшую сердца миллионов геймеров. Группа преданных энтузиастов представила свой взгляд на "песочницу", перенося её в атмосферу PlayStation 1.

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Однако изменения вновь касаются, прежде всего, графики Minecraft, которая в новой версии приобретает атмосферу первых выпусков игры без применения HD-текстур. Новый визуальный стиль затрагивает, в основном, персонажей, сделав их похожими на стильных джентльменов.

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Если говорить о существенных отличиях между современной версией игры и её демейком, то примером может послужить TES V: Skyrim. В результате усилий моддеров эта игра превратилась в захватывающий спрайтовый экшен, предлагая игрокам новый взгляд на знакомый мир.