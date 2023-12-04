Быстрый и простой процесс занимает около 30 минут

Совместные усилия британского Стаффордширского университета и полиции Западного Йоркшира привели к инновационному решению в области криминалистики. Теперь, благодаря уникальной технике, основанной на анализе обуви, устанавливать личность преступника стало не только возможным, но и невероятно эффективным.

реклама

Процесс начинается с тщательного анализа видео- и фотоматериалов с места преступления, где запечатлены детали обуви преступника. С помощью инновационной технологии, разработанной в университете, изъятая обувь подвергается сканированию в специальной фото-камере. Точные 3D-модели обуви создаются, отображая все особенности под разными углами освещения.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Это не просто технологический трюк – если данные о марке, модели, размере и уникальных деталях износа совпадают с записями с места преступления, это становится веским доказательством вины подозреваемого. Планируется даже создание национальной базы данных изображений обуви, основанной на 3D-сканировании, что позволит улучшить идентификацию марок и моделей обуви в будущем. Это новаторское партнерство переворачивает представление о криминалистике, делая ее более точной и эффективной.