Материал гидрофобен, поэтому его можно использовать для предотвращения наводнений в городских районах

Компания Yi Design из Китая представила новаторский продукт: пористый кирпич, основанный на 90% на переработанных керамических отходах. Этот материал, обладающий гидрофобными свойствами, становится неотъемлемым элементом борьбы с городскими наводнениями.

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Используя методы сбора и переработки отходов от керамических производителей, Yi Design разрабатывает материал с уникальным неорганическим химическим связующим, полностью лишенным пластика и цемента. Этот инновационный кирпич предлагает более эффективную альтернативу традиционному цементному в строительных проектах.

Эксперты подчеркивают, что гидрофобный кирпич идеален для городских областей, где он способен задерживать ливневые воды, обеспечивая их постепенную фильтрацию и сток. Применение этого материала может быть весьма разнообразным – от городских площадей до оформления садов. Важно отметить, что данное решение также подходит в качестве основы для фонтанов.

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Статистика подчеркивает актуальность этого решения: в Китае ежегодно образуется около 18 миллионов тонн керамических отходов, и большая часть из них подлежит незаконной утилизации. Yi Design эффективно преобразует эти отходы в инновационный строительный материал, внедряя экологически устойчивые решения в сферу градостроительства.