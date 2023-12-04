Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
В Китае созданы водоотталкивающие кирпичи из вредных отходов
Материал гидрофобен, поэтому его можно использовать для предотвращения наводнений в городских районах

реклама

Компания Yi Design из Китая представила новаторский продукт: пористый кирпич, основанный на 90% на переработанных керамических отходах. Этот материал, обладающий гидрофобными свойствами, становится неотъемлемым элементом борьбы с городскими наводнениями.

реклама

Используя методы сбора и переработки отходов от керамических производителей, Yi Design разрабатывает материал с уникальным неорганическим химическим связующим, полностью лишенным пластика и цемента. Этот инновационный кирпич предлагает более эффективную альтернативу традиционному цементному в строительных проектах.

Эксперты подчеркивают, что гидрофобный кирпич идеален для городских областей, где он способен задерживать ливневые воды, обеспечивая их постепенную фильтрацию и сток. Применение этого материала может быть весьма разнообразным – от городских площадей до оформления садов. Важно отметить, что данное решение также подходит в качестве основы для фонтанов.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Статистика подчеркивает актуальность этого решения: в Китае ежегодно образуется около 18 миллионов тонн керамических отходов, и большая часть из них подлежит незаконной утилизации. Yi Design эффективно преобразует эти отходы в инновационный строительный материал, внедряя экологически устойчивые решения в сферу градостроительства.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Военкор Рожин: ВС РФ начали использовать новые боеприпасы на БПЛА
Глава МИД Кэмерон: Британия будет убеждать США продолжать оказывать помощь Киеву
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
13
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
5
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
7
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
16
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
9
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
5
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
65
Власти США ограничат субсидирование электромобилей, содержащих батареи или материалы из Китая
2
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
2
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
6
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
2
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
4
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
В Мадриде арестовали обвиняемого в создании "просеверокорейской" организации
+
Четыре криптотрейдера спрогнозировали движение BTC в ноябре
+

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
133
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
10
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
2
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
8
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
3
Сравнение боевого потенциала и задач танкового корпуса РККА и танковой дивизии вермахта
4

Сейчас обсуждают

Леонид Чебриков
01:59
Тесты тестами. А вот стабильность у красных очень плохая. Сколько брака со стороны процов от амд перевидал не сосчитать. Причём глюков миллион и маленькая тележка. Чаще всего отвалы по памяти и шин пц...
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
[Zero]
01:49
Разумные геймеры разумно подходят к своей карьере, а потому покупают RTX 4090 )
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
Сергей Алексеев
01:46
Перехожу с интела на амд Кому продать i7 4770 и за сколько?
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
Рома Бутурлим
01:30
Сделали бы 240гц уже...
Новые OLED-телевизоры LG C4 и G4 получат FreeSync с частотой 144 Гц
CrtkR
01:29
Ну если контракт (это добровольный договор между сторонами, кстати) устроит по условиям, будет удобен по подобающему комфорту и прочим пунктам то норм! А если не устроит, то ну сорян, значит нетути до...
В Госдуме заявили о необходимости продлить срочную службу в российских вооруженных силах
coth
01:18
Thales Alenia Space - это не стартап, а подкомпания крупного конгломерата Thales.
Стартап представил дизайн лунного жилого модуля
Pro Tagonist
01:16
А я вот купил около года назад 3060 и пока нормально, самое тяжёлое из игр был RDR2 и -то в full hd,но перед НГ , наверное все же до 3080 обновлюсь и перейду на 2к.
Кличко заявил, что под руководством Зеленского Украина движется к авторитаризму
Ezdiumno ru
00:42
???
Бетонные блоки и шины не спасли украинский истребитель Су-25 от удара "Ланцета" в Долгинцево
Даня Краснов
00:40
Один фиг, хомяки будут брать огрызки
Смартфон OnePlus 12 побил все рекорды в тесте AnTuTu
Михаил Невский
00:35
ну да ну да
Китай намерен наводнить мировой рынок собственными чипами искусственного интеллекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем