Ключом к этому стало более глубокое понимание веретенообразной извилины (FFA)

В революционном научном открытии, нейробиологи из Медицинского центра Джорджтаунского университета представили инновационную технологию, которая открывает двери для незрячих людей в мире видео. Эта технология основана на глубоком понимании работы веретенообразной извилины (FFA) и позволяет незрячим индивидам не только распознавать лица, но и воспринимать окружающую среду через звук.

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Эксперимент включал участие шести незрячих и десяти зрячих добровольцев, которых обучили с использованием инновационного "устройства сенсорной замены". Это устройство, включающее видеокамеру, окуляры, наушники и компьютер, трансформирует визуальные данные в звуковые сигналы, обеспечивая способность "видеть" мир через слух. После десяти часовых занятий испытуемые успешно научились распознавать формы и лица с удивительной точностью более 85%.

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Эти результаты подтверждают гипотезу о гибкости FFA, демонстрируя, что эта структура может успешно адаптироваться к разным сенсорным системам. Нейробиологи теперь стремятся к дальнейшим экспериментам с целью создания устройства более высокого разрешения, открывающего дорогу для распознавания реальных человеческих лиц. Эти захватывающие открытия опубликованы в журнале PLOS, предоставляя новый взгляд на перспективы развития технологий для людей с ограниченными возможностями зрения.