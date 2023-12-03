Ещё одна его особенность — съёмный аккумулятор

Shimizu, японский производитель, представил выдающийся электросамокат Arma, отличающийся инновационной конструкцией и высокой портативностью. Мультишарнирный механизм и особая конструкция обеспечивают его возможность быстрого и удобного складывания в компактный "портфель" размером 210 х 297 х 96 мм с весом всего 4,5 кг.

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Основные технические характеристики включают съемный аккумулятор, расположенный в центральной части корпуса. Электросамокат оснащен эффективным двигателем мощностью 250 Вт, позволяющим проехать от 11 до 14 км со скоростью до 24 км/ч. Зарядка аккумулятора через USB Type-C занимает всего два часа, что делает его удобным и эффективным транспортным средством.

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Максимальная нагрузка в 100 кг подчеркивает универсальность использования Arma. Продажи этого инновационного электросамоката уже доступны для предзаказа на Kickstarter по цене около 920 долларов США. Первые поставки ожидаются в июле 2024 года, предоставляя потенциальным покупателям возможность воспользоваться передовыми технологиями в мобильности.