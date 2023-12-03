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В рамках успешной краудфандинговой кампании на платформе Kickstarter был представлен инновационный продукт - умный блокнот XNote. Этот устройство обыгрывает традиционную записную книжку, используя специализированную ручку, оснащенную датчиком, для мгновенной передачи данных в мобильное приложение.
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Уникальность XNote заключается в интеграции искусственного интеллекта через чат-бот ChatGPT. Это обеспечивает пользователю возможность взаимодействия с записями на уровне диалога, а также поддерживает более 50 языков. Функции интеллекта доступны посредством подписки XNote Premium за $9 в месяц.
Особенности умной ручки включают специализированный датчик, фиксирующий каждый штрих пользователя, и сопряжение с смартфоном через Bluetooth Low Energy 5.0 для безупречной синхронизации данных, обеспеченной шифрованием SHA-256.
Для первых покупателей, принимающих участие в краудфандинге, предлагается выгодное предложение - умный блокнот доступен по цене от $159. Этот продукт объединяет в себе передовые технологии и функциональность, делая процесс ведения записей и взаимодействия с информацией более эффективным и удобным для пользователей.