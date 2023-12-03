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В рамках стратегии модернизации образовательной системы Южной Кореи, Управление образования Сеула объявило о запуске проекта по внедрению образовательных роботов в школы столицы к 2024 году. Эти роботы, спроектированные в виде учителей английского языка, предоставят индивидуализированный подход к обучению, взаимодействуя с учениками в режиме один на один. Их функционал включает в себя коррекцию произношения и поддержку в учебном процессе наряду с живыми педагогами.
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Технический аспект проекта предполагает, что внешний вид роботов будет схож с моделями, применяемыми в ресторанном бизнесе в качестве официантов. Это позволит им эффективно взаимодействовать с учениками и обеспечивать демонстрацию высокого уровня разговорного английского.
Инициатива начнет свою реализацию в пяти сеульских школах, что является первым этапом пилотной программы. В случае успешных результатов, планируется расширение применения образовательных роботов в школьном образовании. Кроме того, департамент образования активно поддерживает использование голосовых чат-ботов для развития навыков аудирования и устной речи на иностранном языке, что дополнительно обогатит образовательный процесс.