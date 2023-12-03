реклама
Искусственный интеллект GNoME, разработанный Deepmind (часть Google), произвел революцию в области материаловедения. За короткий срок он выявил 2,2 миллиона новых материалов, превосходящих объем научных знаний за всю историю. Это означает, что мы получили огромный потенциал для разработки новых материалов и технологий.
реклама
GNoME в течение 17 дней идентифицировал более 380 000 стабильных материалов, предоставив научному сообществу ценный список для дальнейших исследований. Более 700 из них уже подтверждены экспериментально.
Среди ключевых открытий – 52 000 слоистых соединений, подобных графену, что может перевернуть область электроники с развитием сверхпроводников. Также выделено 528 потенциальных литий-ионных проводников для улучшения батарей и 15 соединений оксида лития-марганца, способных заменить традиционные компоненты в батареях.
Эти открытия предоставляют нам неисчерпаемый источник новых материальных структур, при этом избегая проблем с кристаллической нестабильностью. В итоге, ученые смогут сосредоточить свои усилия на практическом синтезе материалов с потенциальными широкими применениями в науке и технологиях.