Это в 45 раз больше, чем было открыто за всю историю науки, или эквивалентно накоплению знаний примерно за 800 лет, что демонстрирует беспрецедентный потенциал ИИ

Искусственный интеллект GNoME, разработанный Deepmind (часть Google), произвел революцию в области материаловедения. За короткий срок он выявил 2,2 миллиона новых материалов, превосходящих объем научных знаний за всю историю. Это означает, что мы получили огромный потенциал для разработки новых материалов и технологий.

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GNoME в течение 17 дней идентифицировал более 380 000 стабильных материалов, предоставив научному сообществу ценный список для дальнейших исследований. Более 700 из них уже подтверждены экспериментально.

Среди ключевых открытий – 52 000 слоистых соединений, подобных графену, что может перевернуть область электроники с развитием сверхпроводников. Также выделено 528 потенциальных литий-ионных проводников для улучшения батарей и 15 соединений оксида лития-марганца, способных заменить традиционные компоненты в батареях.

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Эти открытия предоставляют нам неисчерпаемый источник новых материальных структур, при этом избегая проблем с кристаллической нестабильностью. В итоге, ученые смогут сосредоточить свои усилия на практическом синтезе материалов с потенциальными широкими применениями в науке и технологиях.