Она будет заметно повышать динамический диапазон, детализацию и точность цветопередачи, но происходить всё это будет не в процессе съёмки и даже не на самом устройстве, а на серверах компании

Google разрабатывает функцию Video Boost для смартфона Pixel 8 Pro, предназначенную для улучшения качества видеозаписей. Эта функция значительно повысит динамический диапазон, детализацию и точность цветопередачи видео. Интересно то, что улучшение будет происходить не на устройстве в процессе съемки, а на серверах компании после создания резервной копии видео.

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Эксперты, анализируя код последних версий приложения "Google Фото", обнаружили инструкции по использованию функции Video Boost. Пользователям рекомендуется активировать резервное копирование в настройках или создать резервную копию конкретного видео. После завершения резервного копирования, видео проходит процесс улучшения, в результате чего пользователь получает уведомление о готовности улучшенного контента.

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Эта функциональность, на данный момент, доступна только для Pixel 8 Pro, но существует вероятность ее расширения и на другие устройства линейки Pixel 8. Важно отметить, что улучшение видео не влияет на производительность смартфона и его автономную работу.