Похоже, это не просто рост на волне хайпа — людям действительно нравится игра

В ноябре текущего года независимый разработчик выпустил на платформу Steam кооперативный хоррор под названием Lethal Company, который неожиданно завоевал популярность среди игроков. Новость подчеркивает, что успех игры не является просто результатом временного хайпа, а подтверждается действительным восторгом пользователей.

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Lethal Company заняла вершину рейтинга Steam за весь 2023 год, получив более 97,29% положительных отзывов от игроков. Этот показатель превосходит даже оценки таких признанных игр, как Resident Evil 4 и Baldur’s Gate III, которые имеют 96,41% и 95,76% положительных отзывов соответственно.

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Игра, выпущенная в ноябре, предоставляет игрокам роль космических старателей, исследующих заброшенные луны и космические станции с целью добычи ценных ресурсов. Однако игрокам приходится преодолевать множество опасностей, начиная от ловушек и заканчивая загадочными событиями.