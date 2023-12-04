Снимок сделан с высоты примерно 400 километров над поверхностью Красной планеты — примерно с той же высоты, на которой Международная космическая станция вращается вокруг Земли

Орбитальный аппарат NASA Odyssey провел детальное наблюдение за горизонтом Марса, предоставив уникальную перспективу с высоты около 400 километров. Комплексная серия панорамных изображений, созданных инфракрасной камерой THEMIS, раскрывает марсианский ландшафт под прозрачными атмосферными слоями, предоставляя важные данные о составе и структуре поверхности планеты.

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Эти наблюдения, разработанные инженерами Лаборатории реактивного движения NASA и специалистами Lockheed Martin Space, прошли три месяца тщательного планирования. Инфракрасная камера, сфокусированная на высокочувствительности к теплу, позволяет не только идентифицировать элементы марсианского рельефа, такие как лед, камни и песок, но и отслеживать изменения температуры на поверхности.

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Для достижения этого уникального ракурса пришлось временно отказаться от связи с Землей, так как антенна спутника была направлена в противоположную сторону. Этот риск, несмотря на возможные потери связи, оказался оправданным, и процесс прошел успешно, предоставив ценные данные для дальнейших исследований марсианской атмосферы и поверхности.