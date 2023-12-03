Обновление получилось настолько большим, что игру оказалось проще удалить и скачать заново

Студия Larian выпустила пятый крупный патч для Baldur’s Gate III, который не только внес существенные изменения, но также представил полноценный эпилог и восстановил ранее удаленный контент. Размер обновления достигает 30 ГБ, требуя для установки целых 130 ГБ свободного места на диске, поэтому разработчики рекомендуют просто переустановить игру.

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Помимо обновлений в эпилоге с новыми диалогами и кат-сценами, игрокам стали доступны жесткий режим "Доблести" и возможность тщательной настройки сложности игры. Разработчики также улучшили систему инвентаря, позволяя изучать вещи спутников независимо от их присутствия в отряде. Теперь, чтобы присоединить Минтару к отряду, необходимо лишь оглушить её в первом акте, и персонаж появится в процессе второго акта, избегая кровавых стычек.